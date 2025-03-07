США змінили підхід до передавання розвідданих Києву – CNN

Вашингтон зменшив обсяг розвідданих, які передає Києву, щоб уникнути звинувачень у безпосередній участі в ударах по Росії.

США скоротили обмін розвідувальною інформацією з Україною, яка б могла бути використана для наступальних дій проти російських військ. Водночас Вашингтон продовжує надавати дані, які можуть допомогти захистити українські позиції.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовців Міністерства оборони США.

Офіційні особи зазначили, що Вашингтон намагається уникнути ситуації, в якій його можуть звинуватити щодо сприяння ударам по території РФ. Саме тому було тимчасово призупинене постачання військової допомоги, про що стало відомо на початку тижня.

Водночас США не мають наміру обмежувати Україну в доступі до розвідданих, які можуть допомогти їй посилити оборону.

Також у Пентагоні підтвердили, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink, який є ключовою системою зв’язку українських військових, залишається активним і продовжує працювати без обмежень.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що припинення американської військової допомоги Росія використала для того, щоб завдати сильніших ударів по Україні.

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