США изменили подход к передаче разведданных Киеву – CNN

Вашингтон уменьшил объем разведданных, которые передает Киеву во избежание обвинений в непосредственном участии в ударах по России.

США сократили обмен разведывательной информацией с Украиной, которая могла быть использована для наступательных действий против российских войск. В то же время Вашингтон продолжает предоставлять данные, которые могут помочь защитить украинские позиции,

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников Министерства обороны США.

Официальные лица отметили, что Вашингтон пытается уйти от ситуации, в которой его могут обвинить в содействии ударам по территории РФ. Именно поэтому были временно приостановлены поставки военной помощи, о чем стало известно в начале недели.

При этом США не намерены ограничивать Украину в доступе к разведданным, которые могут помочь ей усилить оборону.

Также в Пентагоне подтвердили, что спутниковый интернет-сервис Starlink, являющийся ключевой системой связи украинских военных, остается активным и продолжает работать без ограничений.

Напомним, президент США Дональд Трамп признал, что прекращение американской военной помощи Россия использовала для того, чтобы нанести более сильные удары по Украине.

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