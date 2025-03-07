Массированный удар дронами по Одессе: в результате атаки возник пожар

По информации главы ОВА, горят АЗС и промышленное здание.

Россияне снова нанесли массированный удар дронами по Одессе. Повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура города.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Есть повреждения и разрушения. В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС. Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Пока информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в пятницу, 7 марта, российская армия атаковала объекты газодобычи в Полтавской области и энергетические объекты — в Одесской. Объекты подверглись разрушениям.

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