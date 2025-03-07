США розглядають послаблення санкцій проти РФ: що відомо

Конкретний масштаб і умови можливого послаблення обмежень поки не розголошуються.

Уряд США аналізує можливі варіанти послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору у рамках стратегії, яка дозволить Вашингтону оперативно діяти у разі припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.

За інформацією агентства, Міністерство фінансів США отримало від Білого дому доручення розглянути потенційні механізми зняття санкцій.

Це відбувається напередодні очікуваних переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним, на яких обговорюватиметься завершення війни.

Джерела зазначили, що Вашингтон не має наміру знімати санкції без суттєвих поступок з боку Москви.

Нагадаємо, за словами президента США Дональда Трампа, у Росії є "всі козирі", і попри її позицію, "можливо, легше буде мати справу з Москвою", ніж з Києвом.

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