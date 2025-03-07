США рассматривают ослабление санкций против РФ: что известно

Конкретный масштаб и условия возможного ослабления ограничений пока не разглашаются.

Правительство США анализирует возможные варианты ослабления санкций против российского энергетического сектора в рамках стратегии, которая позволит Вашингтону оперативно действовать при прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По информации агентства, Министерство финансов США получило от Белого дома поручение рассмотреть потенциальные механизмы снятия санкций.

Это происходит в преддверии ожидаемых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, на которых будет обсуждаться завершение войны.

Источники отметили, что Вашингтон не намерен снимать санкции без существенных уступок со стороны Москвы.

Напомним, по словам президента США Дональда Трампа, у России есть "все козыри", и, несмотря на ее позицию, "возможно, легче будет иметь дело с Москвой", чем с Киевом.

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