Трамп ответил, верит ли он Путину

Американский президент считает, что хозяин Кремля действительно хочет мира.

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит российскому президенту Владимиру Путину, когда тот говорит, что стремится к миру.

Об этом американский лидер заявил в пятницу, 7 марта, в Овальном кабинете во время ответа журналистам, передает Sky News.

"Да... Я ему верю", — сказал Трамп о Путине.

Также читайте Трампу понравилось, как о нем говорит Путин

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Москве сообщило, что российский президент Путин якобы готов обсуждать временное перемирие в Украине при достижении прогресса относительно окончательного мирного урегулирования.

Напомним, политический обозреватель Виталий Портников считает, что российский президент Владимир Путин очень надеется, что американский лидер Дональд Трамп своими хаотическими решениями в американской политике и экономике сделает Соединенные Штаты слабыми.

Читайте также: