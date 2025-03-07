Трамп відповів, чи вірить він Путіну

Американський президент вважає, що господар Кремля справді хоче миру.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському президенту Володимиру Путіну, коли той говорить, що прагне миру.

Про це американський лідер заявив у п'ятницю, 7 березня, в Овальному кабінеті під час відповіді журналістам, передає Sky News.

"Так... Я йому вірю", - сказав Трамп про Путіна.

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Раніше видання Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела у Москві повідомило, що російський президент Путін нібито готовий обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови досягнення прогресу щодо остаточного мирного врегулювання.

Нагадаємо, політичний оглядач Віталій Портников вважає, що російський президент Володимир Путін дуже сподівається, що американський лідер Дональд Трамп своїми хаотичними рішеннями в американській політиці і економіці зробить Сполучені Штати слабкими.

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