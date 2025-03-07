Логічна задача-картинка: хто вкрав білизну

Логічні завдання – це не просто розвага, а справжня гімнастика для розуму. Вони бувають різноманітними: від класичних математичних головоломок, що вимагають застосування рівнянь, вербальних головоломок, наприклад, кросвордів – до логічних завдань, де потрібно виявити порушення логіки в діях, сюжеті або деталях. Це може бути пошук елемента, який не вписується в загальну картину, виявлення суперечностей у розповіді або аналіз послідовності подій. Такі завдання розвивають увагу до деталей, вміння критично мислити та знаходити помилки в міркуваннях. Одну з таких задач пропонуємо вам вирішити.

Логічне завдання-картинка

Заплутана справа: хто ж зводить наклеп

Робота слідчого – це не лише пошук злочинців, а й вирішення складних людських конфліктів. Іноді, здавалося б, дріб'язкова сварка може виявитися справжнім випробуванням для кмітливості та логіки. Ось і слідчому Варченку довелося розбиратися в суперечці двох сусідок, яка перетворилася на справжній детектив.

Сцена розгорталася у звичайному дворі багатоповерхівки. Пані Галина та пані Софія, дві жінки, чия неприязнь була відома всім мешканцям, стояли одна навпроти одної, кидаючи звинувачення.

"Вона мене обізвала старою пліткаркою!" – вигукнула пані Галина, її обличчя палало від образи.

"А вона мене – старою вішалкою!" – не залишилася в боргу пані Софія, голос якої був сповнений сарказму.

"Досить, пані, – втрутився пан Варченко, – розкажіть мені, будь ласка, що ж тут сталося?"

Пані Галина, ледь стримуючи гнів, почала свою розповідь: "Сьогодні вранці я вивісила білизну сушитися у дворі…"

"Це ганчір'я вона називає білизною!" – знову вставила пані Софія.

Пан Варченко, намагаючись зберегти спокій, попросив пані Галину продовжити.

"Отже, – продовжила пані Галина, – приблизно через годину я подивилася у вікно і побачила, як пані Софія знімає мою найкращу білизну, складає її та намагається сховати до своєї сумки!"

"Це брехня! – вигукнула пані Софія. – Я б не доторкнулася до її білизни навіть щипцями! Можете обшукати мою квартиру!"

Пан Варченко, уважно вислухавши обидві сторони, зауважив: "Пані Софіє, заспокойтеся, я вам вірю. А вам, пані Галино, доведеться вибачитися за свої слова. А взагалі, може, ви нарешті помиритеся? Давайте пройдемо до кімнати і спокійно з'ясуємо, що ж тут сталося. Адже потрібно знайти справжнього злодія".

Відповідь

Що ж спонукало пана Варченка засумніватися у правдивості звинувачень пані Галини?

Розгадка ховається на зображенні. Подивіться у дверний отвір – до будівлі входить чоловік із лижами, отже, на вулиці мороз. У таких умовах мокра білизна через годину виявилася б настільки замерзлою, що згорнути і сховати її до сумочки буде неможливо. Виходить, що пані Галина навмисно обмовила пані Софію.

А ви знайшли розгадку? Ц я детективна задачка – чудова можливість випробувати свої логіку та кмітливість.

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