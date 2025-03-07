Історичний саміт ЄС: хто заблокував допомогу Україні та що пропонують на Заході

У Брюсселі відбувся саміт ЄС. Що там вирішили і чому не вдалось ухвалити рішення про допомогу Україні.

На саміті ЄС підтримали ідею очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо масштабних оборонних інвестицій. Зокрема, хочуть залучити 150 мільярдів кредитних коштів на зброю. А от план - оголосити великий пакет військової допомоги Україні на понад 20 мільярдів євро провалився напередодні зібрання. Хоча окремі країни були готові піти на збільшення військових витрат для Києва. Приміром, Норвегія вже цього року свій пакет збільшила вдвічі.

Також ЄС готується підтримати Україну на майбутніх переговорах із Росією.

Про результати учорашнього історичного саміту - у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Про що йшлось на саміті

Засідання історичного саміту у Брюсселі тривало понад 10 годин. За підсумками зустрічі лідери Євросоюзу погодилися з планом президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо безпрецедентного переозброєння Європи - фактично збільшити план оборонних витрат на фоні карколомного розвороту політики Сполучених Штатів у питанні захисту своїх союзників. План полягає у тому, щоб послабити бюджетні обмеження, аби вивільнити 650 мільярдів євро на військові видатки, створити кредитний фонд на 150 мільярдів євро для подальших інвестицій в розвиток системи ППО, артилерії та дронів.

"Існує величезний тиск на всіх країн-членів щодо збільшення витрат на оборону, щоб урешті отримати справжній сплеск у цьому питанні. І тому план, план переозброєння з п’ятьма елементами дуже вітали всі лідери. Ми всі хочемо миру через силу, справедливого і тривалого миру, але миру з позиції сили. І якщо Трамп хоче цього досягти, це можливо лише за підтримки Європейського Союзу та його держав-членів, тому що мають бути виконані попередні умови. Ми, наприклад, забезпечили економічне виживання України протягом року. 2025. Ми зараз багато інвестуємо в українську оборонну промисловість і забезпечуємо військовий потенціал, який потрібен Україні", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Україні саміт не приніс суттєвих пакетів допомоги

Попри теплий прийом Володимира Зеленського, цей саміт для України не приніс суттєвих пакетів допомоги.

Володимир Зеленський на саміті

У третю річницю вторгнення Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас пропонувала мобілізувати понад 20 мільярдів євро для Києва. Видання Politico з посиланням на одного з європейських дипломатів пише, що обговорення стосовно України тривали усього 15 хвилин. Голосування вимагало одностайності і проти традиційно виступила Угорщина. Публічно глава Євроради Антоніу Кошта з позитивом відзначив, що Віктор Орбан опинився наодинці зі своєю позицією. Натомість решта 26 країн окреслили червоні лінії для майбутніх мирних переговорів: ніяких переговорів з Росією без України та Європи, будь-яка угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки, а мир має грунтуватися на повазі до незалежності та територіальної цілісності України. І виходячи з цього українській армії і надалі продовжать надавати військову підтримку.

Миротворчий контингент та закриття неба над Україною

Politico пише, що найімовірніше робота над пакетами військової допомоги Україні надалі продовжиться лише з коаліцією охочих країн. Туди можуть увійти держави поза межами ЄС як-от: Велика Британія. На столі до розгляду - можливість введення миротворчого контингенту та план під назвою "Небесний щит". Розроблений військовими експертами він дозволить залучити 120 винищувачів європейських військово-повітряних сил, без участі НАТО для захисту України.

У ЄС обговорювали майбутнє Європи

Іще одне питання із зірочкою на засіданні саміту ЄС - чи зможуть європейські країни повністю закрити прогалину, що утворилася після зупинки військової допомоги та обміну розвідданих США, які критично важливі для захисту неба та планування далекобійних ударів. На це питання поки що остаточної відповіді не пролунало. Хоча Франція і Велика Британія вже висловили готовність підстрахувати своїми розвідданими. А Еммануель Макрон навіть запропонував ядерну парасольку для усієї Європи. Але неабияке хвилювання викликала остання заява Дональда Трампа про наміри Вашингтона повністю змінити свій підхід до 5 статті НАТО, за якою напад на одну країну альянсу вважається нападом на всіх. Політик сказав, що не збирається захищати ті країни, які не витрачають достатньо грошей на оборону.

Український посол у Великій Британії і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний коментуючи нинішню поведінку Штатів достатньо відверто заявив, що Вашингтон підриває світовий порядок і не виключає, що НАТО у найближчій перспективі може взагалі перестати існувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 18:00 7 березня. Європа обговорює ЯДЕРКУ! Трамп депортує українських біженців?

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