"Небесний щит для України": як Європа планує захистити небо без допомоги США

Росія продовжує тероризувати Україну масованими повітряними атаками, тому захист українського неба є одним із пріоритетів для порятунку життя мирних жителів та збереження критичної інфраструктури.

Унаслідок призупинення військової допомоги та передачі розвідданих від США, Україна може зіткнутися із проблемою нестачі ППО.

Однак, Європа пропонує свій план для захисту повітряного простору України.

Детальніше – читайте у матеріалі ТСН.ua.

В Україні є ймовірність дефіциту ППО

Внаслідок призупинення допомоги Україні від США може настати криза, пов'язана з ракетами для систем ППО Patriot, які можуть закінчитися протягом кількох тижнів, пише CNN.

У виданні зазначають, що американські системи протиповітряної оборони Patriot, наразі є незамінними.

За словами аналітикині Інституту вивчення війни Катерини Степаненко, США мають ліцензію на ракетні системи Patriot, а також на виробництво ракет для них, що робить їх відтворення багатьма європейськими країнами дуже складним.

Patriot є найкращим обладнанням, наданим США Україні, і вони відіграють вирішальну роль у протиповітряній обороні України. Тож ризик їх втрати викликав паніку в українських чиновників, зазначають у виданні.

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Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це єдина система, здатна боротися з російськими балістичними ракетами.

"Ризик пов’язаний із забезпеченням Patriot як ремонтом, так і техобслуговуванням, а також боєприпасами для захисту України від балістичних ракет", – зауважив чиновник.

СNN повідомляє, що існують альтернативні системи, як-от NASAMS і IRIS-T, однак вони не можуть зрівнятися з Patriot, коли йдеться про захист від передових гіперзвукових і балістичних ракет.

У виданні підкреслюють, що зброя, яка потенційно може замінити Patriot – це ЗРК SAMP/T європейського виробника Eurosam, однак їх Україні знадобиться набагато більше, також наразі є труднощі з їхнім постачанням

"Небесний щит"

У Європи є план, як захистити кілька міст України від російських ударів. Як повідомляє видання The Guardian, йдеться про так званий "Небесний щит" для України (Sky Shield).

Ініціатори плану стверджують, що це буде європейською ініціативою із захисту повітряного простору, яка працюватиме окремо від НАТО.

Його мета – зупинити російські удари крилатими ракетами та дронами по містах і критичній інфраструктурі.

"Небесний щит" передбачає розгортання 120 винищувачів європейських країн для захисту повітряного простору України над Києвом та західними регіонами. Проте цей захист не поширюватиметься на лінію фронту чи схід України.

Європейські літаки патрулюватимуть повітряний простір України над неокупованими землями, щоб захистити українське цивільне населення від атак росіян, а також, щоб розвантажити українських військових, аби вони мали змогу зосередилися на фронті.

"Небесний щит" може стати частиною концепції "перемир’я в небі", яку цього тижня запропонував президент України Володимир Зеленський.

Цей план підтримує низка європейських країн та військових експертів, проте офіційна підтримка окремих країн поки що не оформлена.

Проте, експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце зазначив, що це не новий підхід і в деяких країнах ЄС після воєнних конфліктів європейські літаки патрулювали повітряний простір, забезпечуючи його захист.

"Якщо говорити про літаки, то 120 літаків – не така велика кількість для країн ЄС. І якщо говорити про саму механіку – подібні спроби робилися і, виходячи з аналізу, у 2022-2023 роках вже були певні напрацювання, які на сьогодні дозволяють достатньо швидко запровадити таку модель, якщо буде на це політичне рішення", – сказав Долінце в ефірі телемарафону.

Хто підтримує ініціативу

Як пише The Guardian, "Небесний щит" розробили колишні військові планувальники Королівських ВПС Великої Британії у співпраці із ЗСУ. Цей план вже обговорювався у міністерствах оборони європейських країн.

Ідею запропонували ще у 2022 році, проте поки що європейські лідери не висловили реального бажання санкціонувати повітряне патрулювання українського неба під час війни.

На думку прихильників ініціативи, нещодавні події дають шанс на новий розгляд ідеї часткового повітряного захисту України. Це також підкреслює важливість авіаційного прикриття як елемента майбутніх гарантій безпеки для Києва у разі припинення вогню.

Основна занепокоєність західних політиків полягає в тому, що розміщення винищувачів із країн-членів НАТО може призвести до безпосереднього зіткнення з Росією, особливо якщо літак однієї зі сторін буде атакований або збитий.

Проте, прихильники плану стверджують, що ризик для пілотів "Небесного щита" є низьким, оскільки Москва не наважується використовувати свої бойові літаки за межами лінії фронту від початку 2022 року. За оцінками розробників плану, фактична відстань між російською авіацією та європейськими літаками становитиме понад 200 км.

Серед тих, хто підтримує ініціативу:

колишній верховний головнокомандувач НАТО в Європі Філіп Брідлав ;

; ексгенерал британської армії та заступник верховного командувача Альянсу Річард Ширрефф ;

; колишній президент Польщі Александр Кваснєвський ;

; ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Зокрема, Ландсбергіс заявив, що реалізація "Небесного щита" стане важливим етапом зміцнення Європи, який ефективно та надійно гарантуватиме безпеку України".

Також ініціативу підтримали європарламентарі та політики з Канади, Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Литви, Латвії, Нідерландів, Польщі, Великої Британії, колишні військові високопосадовці США.

Що захищатиме "Небесний щит"

План передбачає захист українського повітряного простору над ключовими містами та інфраструктурними об'єктами.

Серед основних цілей захисту:

столиця України – Київ;

найбільший морський порт України – Одеса;

важливий логістичний вузол України – Львів.

Атомні електростанції – захист буде забезпечений над трьома атомними електростанціями України, щоб запобігти можливим аваріям та радіаційним загрозам

Будуть захищені об'єкти критичної інфраструктури, такі як електростанції, водоочисні споруди та інші важливі об'єкти, які забезпечують життєдіяльність країни.

Згідно з опублікованим документом, ця ідея може "мати більший військовий, політичний і соціально-економічний вплив, ніж 10 000 європейських сухопутних військових".

Які літаки патрулюватимуть повітряний простір

Як ми зазначали вище, згідно із планом пропонується залучити 120 винищувачів.

Згідно з проєктом пропозиції, на який посилається видання The Guardian із посиланням на ймовірно патрулюватимуть український повітряний простір такі літаки:

F-16;

F-16AM/BM;

або "оперативний еквівалент", що забезпечується ескадрильями інших типів повітряних суден, такі як F-35, Mirage, Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen, що діятимуть з європейських баз.

Також, план передбачає залучення літаків дальнього радіолокаційного стеження, літаків-заправників, та інші допоміжні судна, електронну розвідку та РЕБи.

За оцінками розробників плану, фактична відстань між російською авіацією та літаками "Небесного щита" становитиме понад 200 км.

Хто готовий закрити небо над Україною

Велика Британія висловила готовність закрити небо над Україною для забезпечення дотримання можливої мирної угоди з Росією, пише Sky News.

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Лондон готовий відправити війська та використовувати військову авіацію.

"Велика Британія готова підтримати це чоботами на землі та літаками в повітрі. Європа повинна взяти на себе всю важку роботу", – наголосив Стармер. За його словами, деякі європейські країни вже ведуть планування миротворчої місії.

Хоча поки що невідомо, чи підтримають інші країни ЄС цей крок, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до негайних дій.

Вона заявила, що найближчими днями представить план масштабного переозброєння Європи.

Що кажуть в Україні

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна проводить переговори з європейськими партнерами щодо “повітряного щита” для нашої держави.

“Ми завжди проводимо консультації з європейськими партнерами щодо “повітряного щита”, – сказав він на пресконференції в Берліні, не надавши водночас подробиць цих переговорів.

Очільник українського оборонного відомства зазначив, що його завдання полягає в тому, щоб “відвідати європейських партнерів і мати певну ясність щодо пріоритетів на 2025 рік”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що низка європейських країн висловила готовність відправити своїх миротворців до України.

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