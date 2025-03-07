"Небесный щит для Украины": как Европа планирует защитить небо без помощи США

Россия продолжает терроризировать Украину массированными воздушными атаками, поэтому защита украинского неба является одним из приоритетов спасения жизни мирных жителей и сохранения критической инфраструктуры.

В результате приостановки военной помощи и передачи разведданных от США Украина может столкнуться с проблемой нехватки ПВО.

Однако Европа предлагает свой план по защите воздушного пространства Украины.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

В Украине есть вероятность дефицита ПВО

В результате приостановки помощи Украине от США может наступить кризис, связанный с ракетами для систем ПВО Patriot, которые могут закончиться в течение нескольких недель, пишет CNN.

В издании отмечают, что американские системы противовоздушной обороны Patriot сейчас незаменимы.

По словам аналитики Института изучения войны Екатерины Степаненко, США имеют лицензию на ракетные системы Patriot, а также на производство ракет для них, что делает их воспроизводство многими европейскими странами очень сложным.

Patriot является лучшим оборудованием, предоставленным США Украине, и они играют решающую роль в противовоздушной обороне Украины. Так что риск их потери вызвал панику у украинских чиновников, отмечают в издании.

Также читайте Американское оружие в Украине скоро закончится: FT о последствиях прекращения помощи США

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, это единственная система, способная бороться с российскими баллистическими ракетами.

"Риск связан с обеспечением Patriot как ремонтом, так и техобслуживанием, а также боеприпасами для защиты Украины от баллистических ракет", — отметил чиновник.

СNN сообщает, что существуют альтернативные системы, такие как NASAMS и IRIS-T, однако они не могут сравниться с Patriot, когда речь идет о защите от передовых гиперзвуковых и баллистических ракет.

В издании подчеркивают, что оружие, которое потенциально может заменить Patriot – это ЗРК SAMP/T европейского производителя Eurosam, однако их Украине понадобится гораздо больше, также есть трудности с их поставкой.

"Небесный щит"

У Европы есть план, как защитить несколько городов Украины от российских ударов. Как сообщает издание The Guardian, речь идет о так называемом "Небесном щите" для Украины (Sky Shield).

Инициаторы плана утверждают, что это будет европейская инициатива по защите воздушного пространства, которая будет работать отдельно от НАТО.

Его цель – остановить российские удары крылатыми ракетами и дронами по городам и критической инфраструктуре.

Небесный щит предусматривает развертывание 120 истребителей европейских стран для защиты воздушного пространства Украины над Киевом и западными регионами. Однако эта защита не будет распространяться на линию фронта или на восток Украины.

Европейские самолеты будут патрулировать воздушное пространство Украины над неоккупированными землями, чтобы защитить украинское гражданское население от атак россиян, а также, чтобы разгрузить украинских военных, чтобы они могли сосредоточиться на фронте.

"Небесный щит" может стать частью концепции "перемирия в небе ", которую на этой неделе предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот план поддерживает ряд европейских и военных экспертов, однако официальная поддержка отдельных стран пока не оформлена.

Однако эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце отметил, что это не новый подход, и в некоторых странах ЕС после военных конфликтов европейские самолеты патрулировали воздушное пространство, обеспечивая его защиту.

"Если говорить о самолетах, то 120 самолетов — не такое большое количество для стран ЕС. И если говорить о самой механике — подобные попытки предпринимались и, исходя из анализа, в 2022-2023 годах уже были определенные наработки, которые на сегодняшний день позволяют достаточно быстро ввести такую модель, если будет на это политическое решение".

Кто поддерживает инициативу

Как пишет The Guardian, "Небесный щит" разработали бывшие военные планировщики Королевских ВВС Великобритании в сотрудничестве с ВСУ. Этот план уже обсуждался в министерствах обороны европейских стран.

Идею предложили еще в 2022 году, однако пока европейские лидеры не выразили реального желания санкционировать воздушное патрулирование украинского неба во время войны.

По мнению сторонников инициативы, недавние события дают шанс на новое рассмотрение идеи частичной воздушной защиты Украины. Это также подчеркивает важность авиационного прикрытия как элемента будущих гарантий безопасности для Киева при прекращении огня.

Основная обеспокоенность западных политиков состоит в том, что размещение истребителей из стран-членов НАТО может привести к непосредственному столкновению с Россией, особенно если самолет одной из сторон будет атакован или сбит.

Однако, сторонники плана утверждают, что риск для пилотов "Небесного щита" низкий, поскольку Москва не решается использовать свои боевые самолеты за пределами линии фронта с начала 2022 года. По оценкам разработчиков плана, фактическое расстояние между российской авиацией и европейскими самолетами составит более 200 км.

Среди поддерживающих инициативу:

бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филипп Бридлав ;

; экс-генерал британской армии и заместитель верховного командующего альянсом Ричард Ширрефф ;

; бывший президент Польши Александр Квасьневский ;

; экс-министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

В частности, Ландсбергис заявил, что реализация "Небесного щита" станет важным этапом укрепления Европы, который будет эффективно и надежно гарантировать безопасность Украины".

Также инициативу поддержали европарламентарии и политики из Канады, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши, Великобритании, бывшие военные чиновники США.

Что будет защищать "Небесный щит"

Планом предусматривается защита украинского воздушного пространства над ключевыми городами и инфраструктурными объектами.

Среди основных целей защиты:

столица Украины – Киев;

крупнейший морской порт Украины – Одесса;

важный логистический узел Украины – Львов.

Атомные электростанции – защита будет обеспечена над тремя атомными электростанциями Украины, чтобы предотвратить возможные аварии и радиационные угрозы

Будут защищены объекты критической инфраструктуры, такие как электростанции, водоочистные сооружения и другие важные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность страны.

Согласно опубликованному документу, эта идея может "иметь большее военное, политическое и социально-экономическое влияние, чем 10 000 европейских сухопутных военных".

Какие самолеты будут патрулировать воздушное пространство

Как отмечалось выше, согласно плану предлагается привлечь 120 истребителей.

Согласно проекту предложения, на который ссылается издание The Guardian со ссылкой на предположительно, патрулировать украинское воздушное пространство следующие самолеты:

F-16;

F-16AM/BM;

или "оперативный эквивалент", обеспечиваемый эскадрильями других типов воздушных судов, таких как F-35, Mirage, Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen, действующие с европейских баз.

Также план предусматривает привлечение самолетов дальней радиолокационной слежки, самолетов-заправщиков и другие вспомогательные суда, электронную разведку и РЭБы.

По оценкам разработчиков плана, фактическое расстояние между российской авиацией и самолетами "Небесного щита" составит более 200 км.

Кто готов закрыть небо над Украиной

Великобритания выразила готовность закрыть небо над Украиной для обеспечения соблюдения возможного мирного соглашения с Россией, пишет Sky News.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон готов отправить войска и использовать военную авиацию.

"Великобритания готова поддержать это сапогами на земле и самолетами в воздухе. Европа должна взять на себя всю тяжелую работу", — подчеркнул Стармер. По его словам, некоторые европейские страны уже ведут планирование миротворческой миссии.

Хотя пока неизвестно, поддержат ли другие страны ЕС этот шаг, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала к немедленным действиям.

Она заявила, что в ближайшие дни представит план масштабного перевооружения Европы.

Что говорят в Украине

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина проводит переговоры с европейскими партнерами по "воздушному щиту" для нашего государства.

“Мы всегда проводим консультации с европейскими партнерами по “воздушному щиту”, – сказал он на пресс-конференции в Берлине, не предоставив в то же время подробностей этих переговоров.

Глава украинского оборонного ведомства отметил, что его задача состоит в том, чтобы "посетить европейских партнеров и иметь определенную ясность по приоритетам на 2025 год".

Напомним, ранее мы писали, что ряд европейских стран выразили готовность отправить своих миротворцев в Украину.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.