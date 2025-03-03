Сможет ли ЕС справиться самостоятельно, если Трамп отменит помощь Украине: еврокомиссар ответил

Европа не теряет надежды сохранить Вашингтон как ценного союзника, но очевидно, что европейцы должны проявить лидерство по вопросу безопасности – об этом пишут все обозреватели. Эти вопросы будут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе уже в этот четверг.

Есть ли у Европы мощь поддержать украинскую армию, если Вашингтон внезапно прекратит поставлять свою помощь – об этом корреспондентка ТСН Оксана Ткаченко эксклюзивно пообщалась с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом.

По словам еврокомиссара, в то время, когда еще не совсем понятно, какова будет стратегия США, Евросоюз хочет показать, что решительно поддерживает Украину. По мнению Кубилюса, мир может быть установлен через реализацию формулы "мир через силу".

"Мы считаем, что дополнительную силу Украине можем предоставить только мы, и поэтому мы действительно работаем над конкретными планами, как укрепить нашу поддержку, или если, например, новая администрация в США решит по каким-то причинам не продолжать свою поддержку, чтобы мы могли покрыть это", — говорит еврокомиссар.

Он объяснил, что 20 миллиардов евро – это примерно такая сумма, которую ежегодно США оказывали на военную поддержку Украине.

"Поэтому мы готовы взять на себя такое количество денег. Это ориентировочная сумма, на которую мы рассчитываем. Это может быть меньше, может быть больше. Мы ищем разные варианты. Некоторые варианты требуют некоторых юридических шагов к регламентам. Это может занять время, но все очень динамично. И мы понимаем нашу ответственность в оказании военной помощи Украине, и не только военной. Также мы ищем способы помочь Украине в восстановлении страны, если мир будет заключен", – подытожил Андрюс Кубилюс.

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ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЖДАЛИ ВСЕ! Что будет, если ТРАМП ОТМЕНЯЕТ ПОМОЩЬ — ЕВРОКОМИССАР ответил

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