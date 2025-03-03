Враг атаковал Одессу "Шахедами": что известно о последствиях

Российские войска атаковали Одессу ударными дронами вечером 3 марта, в результате чего остановилась работа трех районных котельных города, повреждены частные дома и бизнес-центр. По состоянию на 23.00 в части города введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщают начальник Одесской ОВА Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников питания. Враг в очередной раз массированно атаковал мирную Одессу ударными беспилотниками", — говорится в сообщении Труханова.

В результате удара есть повреждение энергетической инфраструктуры. В настоящее время в части города действуют аварийные отключения электроэнергии. Коммунальные службы уже приступили к работе с запуска генераторов для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных. Разворачиваются дополнительные пункты несокрушимости, 425 из которых уже работают.

Также, в результате падения обломков и взрывных волн, повреждения получили два частных дома и бизнес-центр. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесщины", – пишет Кипер.

Напомним, на днях российская армия нанесла удар баллистической ракетой по городу Одессе. В результате атаки повреждено гражданское судно, пострадали два человека.

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