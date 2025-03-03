Ворог атакував Одесу "Шахедами": що відомо про наслідки

Російські війська атакували Одесу ударними дронами увечері 3 березня, внаслідок чого зупинилася робота трьох районних котелень міста, пошкоджено приватні будинки та бізнес-центр. Станом на 23:00 в частині міста запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляють начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов.

"Працюємо над тим, щоб якнайшвидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення. Ворог вчергове масовано атакував мирну Одесу ударними безпілотниками", - йдеться у повідомленні Труханова.

Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності, 425 з яких вже працюють.

Також, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр. Інформація щодо постраждалих поки не надходила.

"Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", - пише Кіпер.

Нагадаємо, днями російська армія завдала удару балістичною ракетою по місту Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно, постраждало дві людини.

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