Залужний отримав нову посаду

Залужний став постпредом України при Міжнародній морській організації.

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол у Британії Валерій Залужний був призначений постійним представником України при Міжнародній морській організації.

Про це йдеться в указі президента №151/2025, який був опублікований на сайті ОП.

"Призначити надзвичайного й повноважного посла України у Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", – сказано в повідомленні.

Міжнародна морська організація (англ. International Maritime Organization, IMO) – міжнародна міжурядова організація, є спеціалізованою установою ООН. Її діяльність спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) щодо забезпечення безпеки на морі та запобігання забрудненню з суден довкілля, насамперед морського.

Штаб-квартира організації розташована в Лондоні.

Раніше Валерій Залужний зробив заяву в річницю свого звільнення з посади головкома ЗСУ.

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