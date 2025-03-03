Залужный получил новую должность

Залужный стал постпредом Украины при Международной морской организации.

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный был назначен постоянным представителем Украины при Международной морской организации.

Об этом говорится в указе президента №151/2025, опубликованном на сайте ОП.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", – говорится в сообщении.

Международная морская организация (англ. International Maritime Organization, IMO) – международная межправительственная организация, являющаяся специализированным учреждением ООН. Ее деятельность направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь морской.

Штаб-квартира организации находится в Лондоне.

Ранее Валерий Залужный сделал заявление в годовщину своего увольнения с должности главкома ВСУ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.