Залужный получил новую должность

Залужный стал постпредом Украины при Международной морской организации.
Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный был назначен постоянным представителем Украины при Международной морской организации.
Об этом говорится в указе президента №151/2025, опубликованном на сайте ОП.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", – говорится в сообщении.
Международная морская организация (англ. International Maritime Organization, IMO) – международная межправительственная организация, являющаяся специализированным учреждением ООН. Ее деятельность направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь морской.
Штаб-квартира организации находится в Лондоне.
Ранее Валерий Залужный сделал заявление в годовщину своего увольнения с должности главкома ВСУ.
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