Залужний підтримав Зеленського: що він сказав

Україна проходить через випробування, які вимагають стійкості та мужності.

Війна випробовує українців, але показує справжніх друзів.

Про це написав Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у Лондоні цими днями обговорюватимуть подальшу підтримку України.

Він наголосив, що ситуація складна, але разом ми подолаємо всі виклики.

Нагадаємо, Залужний вважає, що Росія має три головні переваги на полі бою, серед яких — велика кількість людського ресурсу, який Кремль готовий витрачати для досягнення “незначних перемог”.

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