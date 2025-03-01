Під час зустрічі Зеленського і Стармера підписана важлива угода між Україною та Великою Британією: що відомо

Зустріч Зеленського та Стармера завершилася.
Україна та Велика Британія підписали нову позику на £2,6 млрд для посилення оборонних можливостей України.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.
Підписання відбулося у межах зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Кіра Стармера у Лондоні.
Угода між Міністерством фінансів України та Казначейством Великої Британії передбачає надання кредиту на 30 років для фінансування закупівлі оборонних матеріалів для України.
Ця фінансова допомога стане важливим кроком у підтримці української армії та зміцненні її обороноздатності перед російською агресією.
Нагадаємо, Велика Британія готова "поставити чоботи на землю та літаки в повітрі", щоб підтримати угоду щодо співпраці України з союзниками.
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