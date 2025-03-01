Під час зустрічі Зеленського і Стармера підписана важлива угода між Україною та Великою Британією: що відомо

Україна та Велика Британія підписали нову позику на £2,6 млрд для посилення оборонних можливостей України.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Підписання відбулося у межах зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Кіра Стармера у Лондоні.

Угода між Міністерством фінансів України та Казначейством Великої Британії передбачає надання кредиту на 30 років для фінансування закупівлі оборонних матеріалів для України.

Ця фінансова допомога стане важливим кроком у підтримці української армії та зміцненні її обороноздатності перед російською агресією.

Зеленський і Стармер підписали угоду: Британія надасть Україні £2,6 млрд на оборону

Нагадаємо, Велика Британія готова "поставити чоботи на землю та літаки в повітрі", щоб підтримати угоду щодо співпраці України з союзниками.

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