Чи є загроза прориву фронту під Покровськом: військовий експерт стривожив прогнозом

Росіяни впритул підійшли до Покровська і сталося це ще на початку цього року. Передові загони окупантів перебували за 2 км від околиць міста і були близькі до того, щоб перерізати головну логістичну артерію – трасу на Павлоград і Дніпро.

Вже на початку лютого ситуація почала поступово змінюватись – росіяни "загальмували". Однак, найближчим часом ворог може продовжити наступ.

Де і коли це станеться спрогнозував військовий експерт Роман Світан. Усі подробиці – в ексклюзиві TSN.ua.

Коли ворог може продовжити наступ

В інтерв'ю виданню "Главред" Світан розповів, що загроза прориву фронту була торік, а зараз запал Росії вже не такий сильний. Однак від червня-липня ворог може продовжити наступ.

Світан констатував, що російській армії вдалося прорвати першу і другу лінії української оборони та здійснити оперативне вклинення на глибину близько 50 км – так ворог фактично дійшов до Покровська. Однак там запал окупантів зник, вичерпався.

"Тож наразі росіянам нічим проривати фронт. Вони мають піти в оперативну паузу, щоб можна було спланувати якийсь прорив на будь-якій ділянці фронту", – пояснив Світан.

Глуха оборона

Експерт пояснив, що будь-які воєнні операції діляться на етапи накопичення, розгортання, наступу, оборони, знову накопичення тощо. Зараз у російських військ закінчується наступальний етап, і вони мають перейти до етапу накопичення, тобто піти у глуху оборону.

"Для цього найкраще створити оперативну паузу, яка триватиме від місяця-півтора до трьох-чотирьох місяців, щоб противник міг накопичитися і рушити далі. У принципі, все це вкладається в "хотілки" Путіна, які ми зараз чуємо: у квітні зупинити бойові дії під виглядом мирних перемовин, за цей час накопичити сили і засоби", – вважає військовий експерт.

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За оцінками Світана, від червня-липня російські загарбники можуть продовжити наступ і проводити літню кампанію 2025 року.

"Ось тоді в нас може виникнути загроза прориву. Якщо ми, звичайно, підемо на ці мирні переговори", – зауважив він.

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Чи зможуть росіяни піти далі

Нещодавно військовий експерт і колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес заявив, що навіть якщо припустити, що окупанти протиснуть українську оборону, вони не зможуть проскочити у тил і спричинити там проблеми. Він уточнив, що для цього ворогу потрібні навчені організації, які мають матеріально-технічне забезпечення, можуть йти в ногу з рухомими формуваннями та мають належне повітряне прикриття тощо.

Він також висловив свою думку про той факт, що російська армія за рік захопила 3600 кв. км української території. Бен Годжес звернув увагу, що це було в період, коли існувала величезна прогалина в американській підтримці щодо артилерійських боєприпасів.

За оцінками Бена Годжеса, загрози масового прориву російських військ аж до Дніпра наразі немає.

Що кажуть в НАТО

Тим часом масовий прорив фронту росіянами оцінили і в НАТО. Американський генерал, командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Росія на сьогодні не має військового потенціалу для швидкого наступу в Україні. У ворога проблеми із живою силою.

Водночас він вважає, що цього року на фронті буде значно більше невеликих наступальних дій. За словами Каволі, наступальні дії виснажливі для росіян. Адже є причина, чому країна-агресорка привезла тисячі військових з Північної Кореї.

Він також висловив думку про те, як може змінитися ситуація на фронті у разі зменшення військової допомоги від США для України. Генерал сумнівається, що американська підтримка закінчиться на останньому великому пакеті допомоги, який отримала Україна.

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