Логическая задача-картинка: кто украл белье

Логические задачи – это не просто развлечение, а настоящая гимнастика для ума. Они бывают разнообразными: от классических математических головоломок, требующих применения уравнений, вербальных головоломок, например, кроссвордов – до логических задач, где нужно выявить нарушение логики в действиях, сюжете или деталях. Это может быть поиск элемента, не вписывающегося в общую картину, выявление противоречий в рассказе или анализ последовательности событий. Такие задачи развивают внимание к деталям, умение критически мыслить и находить ошибки в рассуждениях. Одну из таких задач предлагаем вам решить.

Логическое задание-картинка

Запутанное дело: кто же клевещет

Работа следователя – это не только поиск преступников, но и решение сложных человеческих конфликтов. Иногда, казалось бы, пустяковая ссора может оказаться настоящим испытанием для сообразительности и логики. Вот и следователю Варченко пришлось разбираться в споре двух соседок, который превратился в настоящий детектив.

Сцена разворачивалась в обычном дворе многоэтажки. Пани Галина и пани София, две женщины, чья неприязнь была известна всем жителям, стояли друг напротив друга, бросая обвинения.

"Она меня обозвала старой сплетницей!" – воскликнула пани Галина, ее лицо пылало от обиды.

"А она меня – старой вешалкой!" – не осталась в долгу пани София, голос которой был полон сарказма.

"Довольно, пани, – вмешался господин Варченко, – расскажите мне, пожалуйста, что же здесь произошло?"

Пани Галина, едва сдерживая гнев, начала свой рассказ: "Сегодня утром я вывесила белье сушиться во дворе…"

"Эти тряпки она называет бельем!" – снова вставила пани София.

Пан Варченко, пытаясь сохранить спокойствие, попросил пани Галину продолжить.

"Итак, – продолжила пани Галина, – примерно через час я посмотрела в окно и увидела, как пани София снимает мое лучшее белье, складывает его и пытается спрятать в свою сумку!"

"Это ложь! – воскликнула пани София. – Я бы не прикоснулась к ее белью даже щипцами! Можете обыскать мою квартиру!"

Пан Варченко, внимательно выслушав обе стороны, заметил: "Пани София, успокойтесь, я вам верю. А вам, пани Галина, придется извиниться за свои слова. А вообще, может, вы наконец помиритесь? Давайте пройдем в комнату и спокойно выясним, что же тут случилось. Ведь нужно найти настоящего вора".

Ответ

Что же побудило пана Варченко усомниться в правдивости обвинений пани Галины?

Разгадка спрятана на картинке. Посмотрите в дверной проем – в здание входит мужчина с лыжами, следовательно, на улице мороз. В таких условиях мокрое белье через час оказалось бы настолько замерзшим, что свернуть и спрятать его в сумочку будет невозможно. Выходит, что пани Галина намеренно обмолвила пани Софию.

А вы нашли разгадку? Э та детективная задача – отличная возможность проверить свою логику и сообразительность.

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