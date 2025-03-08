Компания Maxar отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам

Украина потеряла доступ к спутниковым снимкам американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. Действие украинских аккаунтов приостановлено решением американского правительства, то есть администрации президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении компании Maxar Technologies.

"Maxar имеет контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров по всему миру на предоставление спутниковых снимков и других геопространственных данных. Каждый клиент самостоятельно принимает решение о том, как он будет использовать и делиться этими данными", – заявили в компании.

Как отметили в компании, один из таких контрактов заключен с GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery program) – программой правительства США, предоставляющей доступ к коммерческим спутниковым снимкам.

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"Правительство США приняло решение временно приостановить действие украинских аккаунтов в GEGD", — добавили в Maxar.

Как сообщает Reuters, Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США подтвердило это действие.

"В соответствии с директивой администрации [президента Трампа] о поддержке Украины, NGA временно приостановило доступ к системе GEGD, которая является основным порталом для доступа к коммерческим изображениям, закупленным правительством США", — сказал представитель агентства.

Как известно, Украина использует спутниковые снимки Maxar для отслеживания передвижения российских войск, оценки местности и помощи в планировании военных операций.

Напомним, кроме приостановки военной помощи США прекратили предоставлять свои разведывательные данные Украине. Такой шаг со стороны Америки может повлиять на украинский фронт, в частности, на эффективность использования западного оружия большой дальности.

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