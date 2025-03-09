Трамп сравнил агрессию против Украины и Израиля: в чем разница

Президент США Дональд Трамп видит разницу между агрессией, осуществленной против Украины, и атакой на Израиль.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

При этом американский президент согласился с тем, что Израиль и Украина были атакованы агрессорами, но ушел от четкого ответа на вопрос относительно одинакового отношения США к обеим жертвам агрессии.

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“Они [Израиль и Украина] очень-очень разные места. Вы говорите о разных уровнях силы, вы говорите о разных местах в мире”, — сказал он журналистке.

Дональд Трамп подчеркнул, что Ближний Восток "постоянно находится под атакой". При этом он не упустил возможности похвастаться заключенными "соглашениями Авраама" — серией договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020-2021 годах.

Напомним, в этом же интервью президент США Дональд Трамп заявил, что во время своей первой каденции проводил жесточайшую политику в отношении России, сохраняя при этом хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

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