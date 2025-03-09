Украина подписала меморандум с производителем системы IRIS-T: чем это важно

Меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны в три раза.

Меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence – производителем системы IRIS-T, подписанный. Для Украины это важно тем, что IRIS-T является важной частью противовоздушного щита.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Защита украинского неба и городов – наш приоритет. Подписанное соглашение открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить возможности украинской противовоздушной обороны", – отметил Умеров.

Умеров поблагодарил Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству.

"Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир – на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны", – сказал он.

Отметим, что немецкий производитель оружия Diehl Defence ранее делал заявление по поставкам IRIS-T. Так исполнительный директор оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух год назад заявлял, что Германия последовательно работает над расширением украинской системы ПВО.

Ранее ТСН.ua писал, что известно об IRIS-T.

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