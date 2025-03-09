Трамп заявил, что Украина может перестать существовать

Он также повторил, что, по его мнению, война якобы не произошла бы, будь он президентом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может не выжить несмотря на обстоятельства.

Такой ответ он дал в интервью Fox News, когда журналистка спросила, устраивает ли его, что Украина может не выдержать без поддержки США.

"Украина может не выжить в любом случае", — ответил Трамп.

Он также снова повторил, что, по его мнению, война якобы не произошла бы, будь он президентом.

Напомним, что Соединенные Штаты не возобновят поставки военной помощи Украине после заключения соглашения о полезных ископаемых.