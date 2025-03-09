Трамп заявив, що Україна може перестати існувати 

Він також вкотре повторив, що, на його думку, війна нібито не сталася б, якби він був президентом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може не вижити попри обставин.

Таку відповідь він дав у інтерв’ю Fox News, коли журналістка запитала, чи його влаштовує, що Україна може не витримати без підтримки США.

"Україна може не вижити в будь-якому випадку", — відповів Трамп.

Він також знову повторив, що, на його думку, війна нібито не сталася б, якби він був президентом.

Нагадаємо, що Сполучені Штати не відновлять постачання військової допомоги Україні після укладання угоди щодо корисних копалин.