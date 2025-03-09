Джонсон: Зеленський змінив позицію щодо угоди про видобуток корисних копалин

За його словами, в Україні багато хто був незадоволений тим, як розвивалися події.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський повністю змінив своє ставлення до угоди про видобуток корисних копалин між США та Україною після напруженої зустрічі у Білому домі.

Про це пише The Hill.

"Я дуже вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів різко змінив свою позицію. Він фактично вибачився за все це. І сказав: "О ні, ні, ми таки хотіли б цю угоду". Думаю, на нього чекало грубе пробудження", — заявив Джонсон у суботньому радіоінтерв’ю для WABC 770 AM.

За його словами, в Україні багато хто був незадоволений тим, як розвивалися події.

"Звичайно, ми всі були засмучені, але ми повинні повернути його за стіл переговорів", — додав він.

Раніше віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс сказав, що Дональд Трамп все ще "відданий угоді про рідкісноземельні мінерали".

Спікер Палати представників США Джонсон також виступає за негайне укладення угоди про рідкісноземельні метали.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою запевнив, що угоду про мінерали та безпеку Україна готова підписати "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".