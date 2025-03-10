День ангела 10 березня: кого та як вітати з іменинами

10 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 10 березня

10 березня 2025 року привітайте з іменинами Віктора, Георгія, Дениса, Дмитра, Івана, Леоніда, Марка, Михайла, Павла, Анастасію, Василису, Галину.

Віктор — латинське походження, означає "переможець". В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає завзятим до роботи, раціональним і практичним.

Георгій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "землероб". В дитинстві порядний і добрий. В дорослому віці стає честолюбним, мрійливим.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "присвячений Діонісу". В дитинстві активний, позитивний. В дорослому віці стає жартівливим, працьовитим.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає "присвячений Деметрі". В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає вольовим, не трепить брехні.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає дружелюбним, м'яким, неквапливим.

Леонід — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "син лева". В дитинстві гордий. В дорослому віці стає справжнім дипломатом, врівноваженим.

Марк — латинське походження, означає "молоток". В дитинстві дуже любить себе. В дорослому віці стає чуйним, впевненим в своїх силах.

Михайло — давньоєврейське ім'я, перекладається як "хто як Бог". В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим, щирим, чуйним.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як "молодший". В дитинстві добрий і надійний. В дорослому віці стає тактовним, вихованим.

Анастасія — давньогрецьке походження, означає "безсмертна". В дитинстві романтична. В дорослому віці стає сентиментальною, емоційною.

Василиса — давньогрецьке ім'я, перекладається як "цариця". В дитинстві добродушна. В дорослому віці стає врівноваженою, спокійною.

Галина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "безтурботність". В дитинстві емоційна. В дорослому віці стає комунікабельною, щирою.

День ангела 10 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 березня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з цим святковим і важливим для тебе Днем Ангела! Нехай твоє життя буде сповнене удачею, здоров'ям, гармонією, а ангел-охоронець охороняє тебе від негараздів.

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З Днем Ангела! Бажаю тобі міцного здоров'я, благополуччя та невичерпної енергії. Нехай ангел-хранитель завжди буде з тобою, ведучи до щастя!

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Вітаю з чудовим святом – твоїм Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив тобі радість і мир у серці. Нехай ангел завжди буде тобі на допомогу, даруючи сили та надію.

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З Днем Ангела, дорогий друже! Нехай у твоєму житті панують тільки радість, удача і теплі миті. Бажаю, щоб ангел охороняв тебе від негараздів і допомагав у всіх починаннях.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди супроводжував тебе, підтримував в труднощах і дарував надію на краще. Нехай твоє життя буде сповнене щастям, любов'ю та гармонією!

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