Україну накрило різке потепління: як довго воно протримається

Сьогодні, 8 березня, погода потішить українців.

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Березень з перших днів потішив українців теплими весняними днями. Синоптики прогнозують, що й у суботу, 8 березня, по всій Україні триватиме період сухої і теплої погоди. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +12...+17 °С.

З огляду на поточні погодні умови на багатьох метеостанціях України вже зафіксовано перехід до метеорологічної весни. Тепло завітало до більшості областей. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

За її словами, весняні показники фіксують, в цілому, у більшості областей України. А на багатьох метеостанціях вже зафіксовано перехід саме до весни - тобто середньодобова температура вже впродовж кількох днів поспіль перевищує нуль градусів.

Погода без опадів в Україні протримається впродовж цього тижня, вихідних і навіть початку наступного тижня. Найближчими днями денна температура повітря буде дещо прохолоднішою у Карпатах, на сході України та біля узбережжя морів - від 8 до 13 градусів тепла. В середньому по Україні очікується близько 11-17 градусів за Цельсієм.

Тим часом синоптик Володимир Деркач в коментарі Главреду розповів, якою буде погода в березні, квітні та навіть у травні. Він зазначає, що перша декада весни буде досить сухою.

Опади будуть, але час від часу і слабкі. Вітер посилиться. До 10 березня уночі майже постійно буде невеликий "мінус". Вдень очікується плюсова температура. Деркач прогнозує, що друга декада буде вже теплішою, але опадів також буде дуже мало. Вночі ще буде можливий невеликий "мінус", але більше як виняток. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть "плюс", інколи навіть перетинаючи позначку в +10°C.

А ось третя декада березня почнеться з похолодання. Не виключені дощі середньої сили, іноді навіть зі снігом. У другій половині цієї десятиденки опади ослабнуть, хоча західні вітри ще принесуть трохи вологи. Тож температура хоч і зросте, але очікувати "великого" тепла не варто.

Синоптик каже, що й у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла. Один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні, та ще й з опадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки.

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