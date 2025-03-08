День ангела 8 березня: кого та як вітати з іменинами

8 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 8 березня

8 березня 2025 року привітайте з іменинами Афанасія, Володимира, Івана.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає "безсмертний". В дитинстві спокійний і врівноважений. В дорослому віці стає м'яким і добрим, завжди прийде на допомогу.

Володимир — старонімецьке ім'я, перекладається як "велика сила". В дитинстві щедрий, цілеспрямований. В дорослому віці стає обов'язковим, відповідальним, на нього завжди можна покластися.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві цінує дружбу, товариський. В дорослому віці стає розважливим, не ліниться, все робить по-справедливості.

День ангела 8 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів, дарує силу долати всі труднощі та приносить мир і гармонію в твоєму серці. Бажаю безмежної удачі та благополуччя в кожному дні!

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Дорогий друже, з Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений радістю, теплом та благословеннями від твого небесного покровителя. Бажаю, щоб він завжди був поруч, підтримував тебе і дарував мудрість у складних ситуаціях.

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніколи не відпускав твою руку і допомагав знаходити правильний шлях у житті. Нехай серце твоє буде переповнене спокоєм і добробутом, а доля дарує тільки найкраще!

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Вітаю з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай ангел твій оберігає тебе від всіх негараздів, наповнює твій шлях світлом і натхненням. Бажаю, щоб цей день приніс у твоєму житті тільки гармонію, радість і удачу!

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Дорогий друг, з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи любов, надію і віру у краще. Бажаю тобі здоров’я, щастя і безмежного тепла на твоєму життєвому шляху!

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