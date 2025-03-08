Украину накрыло резкое потепление: как долго оно продержится

Сегодня, 8 марта, погода порадует украинцев.

Какие прогнозы делают синоптики на месяц вперед – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Март с первых дней порадовал украинцев теплыми весенними днями. Синоптики прогнозируют, что и в субботу, 8 марта, по всей Украине продлится период сухой и теплой погоды. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +12...+17°С.

Учитывая текущие погодные условия на многих метеостанциях Украины, уже зафиксирован переход к метеорологической весне. Тепло посетило большинство областей. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптика Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По ее словам, весенние показатели фиксируют в целом в большинстве областей Украины. А на многих метеостанциях уже зафиксирован переход именно к весне – то есть среднесуточная температура уже несколько дней подряд превышает ноль градусов.

Погода без осадков в Украине продержится в течение этой недели, выходных и даже в начале следующей недели. В ближайшие дни дневная температура воздуха будет несколько прохладнее в Карпатах, на востоке Украины и у побережья морей — от 8 до 13 градусов тепла. В среднем по Украине ожидается около 11-17 градусов Цельсия.

В то же время синоптик Владимир Деркач в комментарии Главреду рассказал, какой будет погода в марте, апреле и даже в мае. Он отмечает, что первая декада весны будет достаточно сухой.

Осадки будут, но иногда и слабые. Ветер усилится. До 10 марта ночью почти постоянно будет небольшой минус. Днем ожидается плюсовая температура. Деркач прогнозирует, что вторая декада будет уже теплее, но осадков тоже будет очень мало. Ночью еще будет возможен небольшой "минус", но больше исключения. Днем термометры будут показывать "плюс", иногда даже пересекая отметку в +10°C.

А вот третья декада марта начнется с похолодания. Не исключены дожди средней силы, иногда даже со снегом. Во второй половине этой десятидневки осадки ослабеют, хотя западные ветры еще принесут немного влаги. Так что температура хоть и вырастет, но ожидать "большого" тепла не стоит.

Синоптик говорит, что и в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. Один-два теплых дня будут сменяться на два-три прохладных дня, да еще с осадками. Так будет продолжаться практически до конца этой десятидневки.

Читайте также: