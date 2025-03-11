12 березня — яке церковне свято, кому молитися цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського. Святий Теофан народився в селищі Сигріян (або Сигріян на Халкідиці, сучасна Греція) в XI столітті. Його дитинство та юність пройшли в період важких політичних і соціальних змін, що супроводжувалися частими набігами варварських племен, внутрішніми конфліктами в імперії та занепадом духовних цінностей. В юному віці Теофан вирішив присвятити своє життя служінню Богові і вступив у монастир.

Преподобний Теофан обрав шлях аскетичного життя і монашества. Він спочатку став ченцем, а пізніше — ігуменом монастиря. Його монастир був розташований у важкодоступному місці, що символізувало його прагнення уникати відволікань і жити в ізоляції від мирських спокус. У своїй монастирській діяльності святий Теофан славився надзвичайною строгістю в аскезах, глибокою молитвою та відданістю Богу.

Преподобний Теофан був не тільки великим молитвеником і аскетом, але й активно захищав православну віру від єресей. У його часи грецька церква зазнавала великого впливу єресей та релігійних конфліктів, і Теофан відомий своєю боротьбою проти цих викликів.

За свою відданість православній вірі і стійкість у боротьбі з єресями святий Теофан був змушений пережити багато переслідувань. Його арештували та зазнавала різних мученицьких страждань, проте він залишався незламним у своїй вірі та благочесті.

Церковне свято 12 березня — день пам'яті святого папи Григорія

Святий Григорій народився в Римі близько 540 року в знатній християнській родині. Його батьки, Gordianus та Silvia, належали до римської аристократії, і Григорій виховувався в атмосфері релігійності та моральних принципів. Завдяки своїй родині він отримав гарну освіту, вивчаючи граматику, риторику та юриспруденцію. Однак, незважаючи на можливість зробити кар'єру в політиці чи суспільному житті, Григорій вирішив присвятити своє життя служінню Богу.

Григорій вступив у монастир святого Андрія в Римі, де він став ченцем. Він жив за суворими монашими правилами, активно займаючись молитвою, богослужінням та духовними вправами. Однак його діяльність не обмежувалася лише монашою молитвою. Через свій інтелектуальний потенціал та харизму він привернув увагу до своїх здібностей і до нього зверталися за порадами.

590 року Григорій був обраний Папою Римським, і його діяльність на цьому посту залишила величезний слід в історії Церкви. Його папство було дуже важливим періодом для католицької церкви, адже він здійснив ряд важливих реформ і ініціатив.

Святий Григорій Великий залишив глибокий слід у церкві та християнському світі. Його теологічні роботи та писання стали основою для багатьох аспектів католицької віри. Він підкреслював важливість смирення, духовного життя та турботи про бідних і нужденних.

Його робота також значно зміцнила папський авторитет, і він став одним із найбільш вшанованих пап Римської церкви. Григорій Великий був канонізований як святий і визнаний лікарем церкви.

Прикмети 12 березня

Народні прикмети 12 березня / Фото: Unsplash

Стоїть туман або хмари покривають небо, це може бути ознакою того, що весна буде теплою та дощовою.

Снігопад, то це означає, що зима ще не зовсім пішла, і в найближчі дні можуть бути повернення холодів, але це буде нетривале явище.

Йдуть дощі, це часто передвіщає, що весняні дощі будуть частою подією впродовж місяця.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними прикметами, не рекомендується позичати гроші, оскільки це може призвести до фінансових труднощів. Також не варто приймати подарунки без обміну — потрібно дати хоча б монету в знак вдячності. Окрім того, в цей день не слід довго спати, бо це може накликати невдачі на весь рік.

Що можна робити завтра

До святого Феофана звертаються з молитвами за здоров'я, зцілення від одержимості та біснуватості, а також за удачу. Перед іконою святителя Григорія моляться для здобуття знань. Він є покровителем політиків і державних діячів, тому до нього звертаються за допомогою у прийнятті важливих рішень. Крім того, святий Григорій є заступником усіх чоловіків, які носять це ім'я.

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