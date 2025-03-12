У РФ суттєво зросли втрати на фронті: Генштаб назвав нові цифри

Станом на ранок 12 березня ЗСУ знищили 889 050 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1430 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 889 050 (+1430) осіб

танків ‒ 10306 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 21430 (+7)

артилерійських систем – 24390 (+44)

РСЗВ – 1314 (+1)

засоби ППО ‒ 1103

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28912 (+111)

крилаті ракети ‒ 3121

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 40274 (+69)

спеціальна техніка ‒ 3777 (+2)

До слова, за даними української розвідки, на сьогодні до війни залучено 620 тисяч російських військових. З них понад 200 тисяч беруть участь у бойових діях і перебувають на лінії фронту.

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