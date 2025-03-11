Місія ЗСУ на Курщині триває: операція ще не завершена – Гетьман

Якщо виникне загроза оточення, ніхто не триматиметься за Курщину.

Українські військові продовжують виконувати бойові завдання в Курській області, і операція ще не завершена.

Про це заявив військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, Курська операція дає Україні як політичні, так і військові переваги, оскільки дозволяє сковувати значно більші сили противника у співвідношенні 1 до 8. Він наголосив, що це можливо лише за рахунок маневру на території ворога.

"Якщо виникне загроза оточення, ніхто не триматиметься за Курщину, про це заявлялося ще на початку операції", – пояснив Гетьман.

Він також підкреслив, що військове керівництво неодноразово наголошувало: це рейдова операція, і коли настане час, українські сили можуть перегрупуватися, залишити цей напрямок і продовжити дії в іншій області.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який напередодні відвідав зону операції, повідомив, що наразі загрози оточення українських підрозділів у Курській області немає, а військові своєчасно здійснюють маневри на вигідні рубежі оборони.

Нагадаємо, росіяни в Курській області атакують по всьому периметру. На півночі вони намагаються наступати з правого та лівого флангів. Ворог намагається цей плацдарм "задавити", використовуючи для цього всі засоби.