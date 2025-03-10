Ситуація на Курщині: просування росіян та знищення ворога у трубопроводі

На початку березня російські війська намагалися просунутися вглиб українських позицій у Курській області. Зокрема, РФ масово залучає до бойових операції військових з КНДР.

Детальніше про ситуацію – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ворог просунувся на Курщині

7 березня російські загарбники просунулися у Старій Сорочині та Новій Сорочині, повідомляли у DeepState.

А згодом росіяни захопили Стару Сорочину, що розташована на північному заході від Суджі, повідомляв Інститут вивчення війни (ISW). Також з геокадрів видно, що того дня російські війська просунулися на південний схід від Миколаєво-Дар'їно.

Згідно з картою проєкту DeepState, також майже три чверті українських сил на території Росії перебувають у стані майже повного оточення та ризикують бути розділеними на дві частини.

Як повідомлялося, українські війська, що залишилися поблизу кордону, мають зв'язок з основними силами через вузький коридор довжиною близько кілометра і завширшки менше 500 метрів у найвужчому місці. Єдина українська дорога до Суджі – в зоні дії російських безпілотників, що значно ускладнює зусилля щодо утримання району та можливий відступ.

Також читайте Чи близька до закінчення війна в Україні: експерт приголомшив сценарієм

Окрім того, за даними The Telegraph, ворог розширює зону бойових дій ближче до сіл Новеньке і Басівка, а також зайняли Нову та Стару Сорочини.

7 березня у Мережі почала поширюватися інформація, що буцімто російська армія прорвалася через український рубіж оборони в Курській області. Однак у Центрі протидії дезінформації спростували інформацію щодо масованого прориву кордону між Новеньким і Журавкою.

В ЦПД повідомили, що ворог продовжує діяти поодинокими групами, які намагаються закріпитися на українській території та розширити зону бойових дій. Сили оборони України ефективно знищують ці групи.

Противник у газовій трубі

За інформацією Генштабу ЗСУ, в районах населених пунктів Новеньке і Журавка Сумської області противник, як і раніше, діє силами ДРГ та малими піхотними групами чисельністю по кілька осіб. Зокрема, росіяни використовують для переміщення трубу газопроводу.

"Вони намагаються закріпитися на території України, щоб розширити зону бойових дій, але поступово знищуються! – кажуть у Генштабі. – Крім того, зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися гілкою газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа в Курській області. Станом на зараз сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в Суджі дуже великі".

В Генштабі зазначили, що в Курській області тривають важкі бої, обстановка залишається складною, але вона під контролем українського командування.

Знищення ворожих диверсантів

Зранку 8 березня близько сотні військовослужбовців російської армії пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі.

Волонтер Мирослав Гай повідомив, що армія РФ намагалася проникнути на підконтрольну ЗСУ територію, використовуючи підземні комунікації. Однак українські десантники організували засідку та знищили ворожу групу.

Також читайте Де просунувся ворог: оновлена мапа DeepState

За його словами, командування однієї з десантно-штурмових бригад заздалегідь отримало розвіддані про плани росіян використати підземні комунікації магістрального газогону "Прогрес" для диверсійної діяльності в Суджанському районі.

Проте ЗСУ організували засідку та ліквідували близько 80% особового складу ворога.

В Десантно-штурмових військах ЗСУ зазначили, що по живій силі противника було завдано ракетних та артилерійських ударів, а також застосовувалися безпілотні системи різних типів.

Своєю чергою голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що ЗСУ варто робити висновки. За його словами, противник і надалі використовуватиме якісь нестандартні способи проникнути в наш тил.

"Він не намагається економити чи берегти, кидаючи їх на завідомо провальні операції. Те, що вони стають провальними, вже стає зрозуміло", – сказав Тимочко.

Загроза оточення ЗСУ

Видання The Telegraph повідомило, що десять тисяч українських захисників опинилися під загрозою оточення після прориву російських військ через лінію фронту та їхнє просування на критично важливу лінію постачання з двох напрямків у Курській області РФ.

У The Telegraph також зауважили, що росіяни посилили тиск на ключовий населений пункт Суджі, який контролювали ЗСУ.

Як повідомило джерело видання, Україна розглядає можливість відступу з Курська, щоб уникнути втрат.

Як повідомляло видання Forbes, постійні атаки елітних російських безпілотників знищили сотні транспортних засобів на головній дорозі між Курськом і містом Суджа, що є ключовим пунктом оборони українського виступу в регіоні. Також Росія знищує мости.

Там зауважили, що скориставшись погіршенням постачання українського оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ", значно більші російські та північнокорейські сили в Курську активізували свій тримісячний контрнаступ.

Українські бригади, що перебувають на північному краю виступу, відступають у напрямку Суджі, де нещодавно змогли відбити спробу російського прориву через старий газопровід.

Як зазначає видання, цей відступ може передувати повному виходу України з Курської області та поверненню до більш безпечних районів північної території України.

Що кажуть експерти

Військовий оглядач Денис Попович розповів, що ворожі дрони фактично контролюють логістичний маршрут, тому забезпечення логістики українських сил у Курській області є дуже складним.

Водночас Попович зауважив, що непроста ситуація на Курщині складалася поступово. Ворог уже не перший день намагається вклинитися з флангів, щоб перерізати головну трасу.

Він додав, що війна мінлива, і ситуація може змінюватися: на одному напрямку вона може бути сприятливою для ЗСУ, на іншому перевагу може отримати ворог. Наприклад, сьогодні на Покровському напрямку українські війська мають успіхи. Вони зупинили наступ росіян і вже перейшли до контратак.

Окупанти намагаються відновити свої позиції, але наразі не мають успіху.

Військовий експерт та аналітик Дмитро Снєгирьов зазначив, що присутність Сил оборони в Курській області – це той самий козир, про відсутність якого говорив Трамп.

За його словами, якщо до початку перемовного процесу вдасться витіснити Сили оборони України з Курщини, то в української сторони будуть гірші перемовні позиції. Тому саме з цим пов'язана інтенсифікація бойових дій.

Також він зауважив, що ситуація на Курщині погіршилася не через відсутність розвідданих від США. Росіяни тотально тиснуть на позиції ЗСУ від лютого.

Причина успіху росіян

В новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що росіяни досягли певних успіхів у просуванні на Курщині після того, як США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною.

Однак зв'язок від призупинення обміну розвідданими там розглядають як непрямий.

Там вважають, що саме це рішення Білого дому могло мати руйнівні наслідки для українських оборонців.

Також читайте Ворог просунувся на Донеччині: оновлена мапа DeepState

"Привертає увагу часова кореляція між призупиненням обміну розвідувальною інформацією між США та Україною і початком захоплення Росією українського Курського виступу", – йдеться у звіті.

Новини зі США про призупинення надання Україні військової допомоги та невизначену в часовому вимірі паузу в обміні розвідувальними даними стали відомі 5 березня. Вже в наступні дні на Курському напрямку можна було спостерігати активізацію сил ЗС РФ.

"6 і 7 березня російські війська активізували наступальні дії з метою витіснення українських військ з Курської області", – наголошують аналітики.

Чи є небезпека прориву росіян

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що РФ відправляє невеликі штурмові групи в напрямку населеного пункту Новеньке Сумської області. Окупанти хочуть спробувати закріпитися, щоб згодом спробувати перерізати ЗСУ логістичні шляхи.

За його словами, прикордонники використовують артилерію, мінометні розрахунки, а також підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів та завдають ураження загарбникам на цьому напрямку, щоб максимально його знищувати.

Головком розповів про ситуацію на Курщині

Вдень 10 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на кордоні Сумської та Курської областей під контролем українських військ.

Він зазначив, що низку прикордонних населених пунктів зруйновано ворогом, але РФ, попри залучення північнокорейської піхоти, зазнає великих втрат.

Також читайте Оператори дронів показали влучні удари по ворогу на Покровському напрямку

Наприклад, у районі Плєхового за чотири дні ворог втратив майже батальйон.

За словами головкома ЗСУ, окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами українських військ завдяки завчасно створеній системі оборони.

"На місці ухвалив рішення щодо посилення нашого угруповання необхідними силами й засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою. Наразі загрози оточення наших підрозділів у Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони", – запевнив Олександр Сирський.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.