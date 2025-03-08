Чи близька до закінчення війна в Україні: експерт приголомшив сценарієм

Аналітик перерахував складнощі та загрози найближчого часу, які можуть виникнути для України.

Наскільки Україна віддалена чи наближена до закінчення війни або принаймі до припинення вогню напередодні зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії — свою оцінку ситуації в коментарі для ТСН.ua дав політолог Володимир Фесенко.

"Я не бачу підстав говорити про те, що війна близька до закінчення. На жаль жодної ознаки, якоїсь передумови для швидкого миру я і близько не бачу. На жаль. Інша річ, що Трампу не подобається, коли так говорять. Хоча можливість мирних перемовин і якоїсь угоди мирної — вона існує, безумовно", — каже Володимир Фесенко.

При цьому політолог звертає увагу на те, що між Україною та Росією є низка принципових протиріч.

"По ним неможливо знайти згоди. Наприклад, питання про статус окупованих територій. Тут абсолютно глухий кут. Росія нам нічого не буде віддавати. Вона навпаки хоче, щоб ми їм віддали Херсон та Запоріжжя. А ми не будемо на це погоджуватися, не будемо погоджуватися на російський статус окупованих територій", — висловлює свою думку експерт.

Та продовжує: "Тому про мирну угоду можна домовлятися місяцями, а то й роками. Цілком ймовірно, що через певний час ці переговори зайдуть в глухий кут. Тому що росіяни нам будуть висувати крім статусу окупованих територій цілу низку неприйнятних для нас вимог. І ми маємо сказати про це американцям на цих переговорах в Ер-Ріяді. Сказати, що ми пітримуємо цілком і повністю позицію США щодо припинення вогню. Про це можна домовитись, але ви дотискайте Путіна, тому що Росія проти цього".

За словами Фесенка, якщо зараз починати мирні переговори, то врешті-решт це закінчиться або провалом, або глухим кутом в переговорах.

"Або вони затягнуться на невизначений час. А Трамп хоче швидко домовитись і нам це треба використати в принципі. Я тут не бачу для нас великих ризиків", — вважає політолог.

На його думку, домовленість про припинення вогню, якою б вона не була, зберігає ризик нової війни.

"Я скажу так, що навіть якщо буде якась мирна угода, то ризик нової війни теж буде. У нас з Росією була велика угода — договір про стратегічне партнерство, визнання кордонів 1991 року. І що? Що, це завадило росіянам окупувати а потім анексувати Крим? Жодним чином", — впевнений політичний експерт.

Та додає: "Тому статус угоди про припинення війни не має жодного значення з точки зору ризиків нової війни. Щоб не було нової війни, нам потрібно зберегти сильну армію, а Росія буде вимагати від нас скорочення ЗСУ. І треба зберегти вагому партнерську підтримку. Це теж більш значуще для того, щоб не було нової війни".

Щодо глобального припинення війни, то про це Фесенко каже наступне: "Єдиний варіант — це домовленість про припинення вогню. Ключова перешкода на даний момент — це позиція Росії. Якщо Трампу та його переговорникам вдасться переконати росіян, якщо Путін вирішить для себе, що для того, щоб домовитись з Трампом, треба піти на поступку в цьому питанні, тоді угода про припинення вогню буде можливою. Станом на сьогодні головна проблема в позиції Путіна. В той же час реальні переговори насправді тільки починаються".

Чи можлива зустріч Зеленського і Трампа

На це питання Фесенко відповідає так: "Теоретично можлива. А що дасть ця зустріч? Ми можемо домовитись про підписання ресурсної угоди без участі двох президентів".

Чи будуть ракетні атаки до підписання угод

"Вони можливі в будь-якому випадку. Війна не закінчилась", — каже Володимир Фесенко.

На його думку, повітряні удари найближчим часом навряд чи припиняться.

"Більше того, я нагадаю про досвід переговорів у Мінську, про досвід переговорів в Нормандському форматі. Крім того, наприкінці минулого року я прогнозував, що найбільш вірогідний сценарій — це одночасно і переговори, і продовження війни. Це улюблена тактика Путіна. Він тисне на переговорний процес зокрема такими повітряними ударами", — каже експерт.

Та наводить в якості прикладу ракетну атаку, яка сталася проти ночі 7 березня.

"Чому саме зараз була така масована атака? Вона була не випадковою. Вона не пов’язана з переговорами. Вона пов’язана з рішенням США припинити надання Україні супутникових розвідувальних даних плюс призупинення постачання зброї. Щоб виснажити нашу ППО, щоб у нас було менше ракет для Patriot, боєприпасів для зенітно-ракетних засобів. Це є посиленням атак в той час, коли американці призупинили допомогу. Точно не випадковий збіг", — вважає політолог.

Ситуація певною мірою загострюється

"Нам треба зараз чітко казати американським політикам, що це — наслідок. Припинення надання розвідувальних даних використовується Росією для посилення війни, а не сприяє завершенню. Ситуація певною мірою загострюється. З іншого боку, я вважаю домовленість про переговори в Ер-Ріяді дуже позитивною новиною. Це демонструє Трампу і його адміністрації те, що ми готові до переговорів, готові домовлятись про припинення вогню. Друга позитивна новина — в цих переговорах будуть ті самі політики, які домовлялись з Росією. Це важливо. Для нас є певні шанси", — резюмує експерт.

Раніше повідомлялось про те, що в США дали шокувальне уточнення заяви Трампа щодо закінчення війни за 24 години.

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