На кого перемкнеться Росія після війни в Україні: дані розвідки

У заяві вказано, що закінчення війни в Україні "підвищить здатність Росії вести ворожу діяльність в інших частинах Європи".

Після закінчення війни проти України Росія перерозподілить свої ресурси і згодом перемкне свою увагу на Фінляндію та інші частини Європи.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на щорічний звіт фінської розвідки.

У доповіді фінської служби безпеки і розвідки Supo йдеться, що закінчення війни в Україні "підвищить здатність Росії вести ворожу діяльність в інших частинах Європи". Це також "збільшить загрозу для Фінляндії".

Фінська служба безпеки також зауважила, що багато країн, серед яких і Росія, почали активніше використовувати проксі-сервери для своєї розвідки та ширших кампаній впливу. Зокрема, йдеться про спроби "підірвати підтримку України з боку Заходу".

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"Одним із прикладів цього є диверсійні операції в Європі, пов'язані з російською військовою розвідкою ГРУ. Використовуючи посередників, Росія прагне замести сліди. Мета російських диверсійних операцій – вплинути на громадську думку і почуття громадської безпеки, а також перевантажити владу в країнах-мішенях. Головна мета наразі – підірвати підтримку України з боку Заходу", – йдеться у доповіді фінської розвідки.

Директор Supo Юха Мартеліус наголосив, що Фінляндія має бути готова до зростання російського впливу, як країна, що межує з РФ, і як держава на Балтійському морі.

Нагадаємо, у січні на дні Фінської затоки знайшли та підняли з глибини якір танкера Eagle S тіньового флоту Росії, який підозрюють у перерізанні підводних кабелів.

А в лютому у Балтійському морі біля шведського острова Готланд був обірваний підводний кабель, що з'єднує Фінляндію з Німеччиною.