Фінляндія змінює формат військової допомоги Україні: деталі ініціативи

Фінляндія запускає нову програму підтримки України, яка передбачає закупівлю військової продукції у фінських оборонних компаній.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Міністерство оборони країни вирішило виділити 660 мільйонів євро на реалізацію ініціативи. Для цього уряд закладе відповідне фінансування у перший додатковий бюджет.

За словами міністра оборони Антті Хаккянена, такий підхід не лише зміцнить обороноздатність України, а й підтримає фінську оборонну промисловість.

"Поки що ми в основному підтримували Україну шляхом передачі запасів, але в майбутньому продукція буде значною мірою замовлятися у наших вітчизняних компаній. Завдяки цим рішенням ми посилимо шанси України на справедливі умови миру, а також підтримаємо фінський оборонний сектор і забезпечуємо безпеку поставок у майбутньому", — зазначив міністр Фінляндії.

Департамент матеріально-технічного забезпечення сил оборони Фінляндії займатиметься здійсненням закупівель, зважаючи на нагальні потреби України. Озброєння передаватиметься Києву у складі майбутніх пакетів допомоги.

Нагадаємо, у Держдепі хочуть надати Україні доступ до частини заморожених коштів.

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