"Україні доведеться піти на поступки щодо територій" – держсекретар США

Рубіо відмовився запропонувати схему потенційної угоди, але чітко дав зрозуміти, що поступки обох сторін мусять бути.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Україні доведеться піти на поступки щодо території, яку Росія окупувала з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни..

Про це пише The New York Times.

"Найважливіше, з чим ми маємо піти звідси (з переговорів у Саудівській Аравії – Ред.), – це сильне відчуття того, що Україна готова зробити складні речі", – каже Рубіо.

Держсекретар вважає, що росіянам також "доведеться зробити важкі речі", щоб припинити війну або принаймні "призупинити її в якійсь формі".

Рубіо відмовився запропонувати схему потенційної угоди, але чітко дав зрозуміти, що поступки обох сторін будуть центральними для дипломатії.

"Думаю, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації немає. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і, очевидно, Україні буде дуже важко в будь-який розумний період часу якось змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році", – вважає держсекретар США.

Рубіо додав, що в майбутніх переговорах з Москвою буде вкрай важливо визначити, що Росія готова поступитися. За словами голови Держдепу, Сполучені Штати намагаються продемонструвати, що у них все ще є способи тиску на Росію, намагаючись посадити її за стіл переговорів з Україною.

Він додав, що у Саудівській Аравії обговорять відновлення військової допомоги Україні. Позиція США з цього питання може змінитися, "якщо Україна серйозно віддана миру".

"Я можу вас запевнити, що ми не будемо надавати військову допомогу росіянам", – підсумував Рубіо.

Раніше Марко Рубіо назвав ключову умову для відновлення допомоги Україні.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 березня, президент Зеленський прибув до Саудівської Аравії.

Представник президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що на переговорах в Саудівській Аравії Україна та США обговорять територіальні питання.

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