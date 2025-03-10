Нове загострення у Сирії, понад тисяча людей загинуло: усе що відомо

Нове загострення у Сирії. Понад тисяча загиблих за останні три дні. Проти чинної влади угруповання на чолі з Аль Шараа, що наприкінці минулого року скинуло диктатора Асада й змусило його втекти до Москви, повстали алавіти. Релігійна меншість, сконцентрована в районах, де залишилися російські військові бази.

Чи випадково – кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук у сюжеті розповіла усе, що про це відомо натепер.

"Ми хочемо російського захисту", – кричить днями натовп під воротами російської військової бази Хмеймім. Так уже вийшло: вона стоїть в регіоні, плотно заселеному алавітами – релігійною меншиною, вони становлять не більше 11 відсотків від сиріців, але саме з них походить клан Асадів.

Нове загострення у Сирії / Скриншот із відео ТСН

За кілька годин в соцмережах активізуються російські англомовні агенти. Приміром ось у цього – всі пости чи на засудження України, чи на підтримку проросійської політики, чи восславлення президента Трампа, а тепер він ширить ось такі фотографії і кадри.

Заворушення в найбільш проасадівських районах Сирії почалися ще в четвер.

“Кілька нападів на пункти департаменту безпеки, міністерства внутрішніх справ і міністерства оборони в кількох берегових районах Латакії та Джеблі. Влаштували ще кілька засідок на патрулі, захопили кілька КПП”, – каже представник урядових сил Абу Фаріс.

Туди негайно скерували велику кількість бойовиків, себто, нинішню службу безпеки Сирії з інших регіонів. Вже за добу з'являється інформація про масові розправи, більшість фотографій і відео шириться підозрілими каналами в соцмережах. Однак деякі підтверджують міжнародні агенції.

Жодне з таких фотографій чи відео поки що неможливо верифікувати напевно: хто його знімав, хто саме убив цих людей, що тут відбулося. У військовій зоні, якою є Сирія, обмаль кваліфікованих воєнних журналістів. Там залишаються працювати кореспонденти великих інформаційних агенств, але вони теж украй обмежені в пересуванні. Вже в неділю в середмісті Латакії сонячна тиша й спокій, ретельна перевірка документів. Фактичний очільник Сирії Ахмед аль Шараа закликає ворогів негайно здатися і каже: це їхній єдиний вибір.

“Ми зіткнулися з новою загрозою: спробами залишків старого режиму, за яким стоять зовнішні сили, створити новий розкол, втягнути нашу країну в громадянську війну”, – каже виконувач обов’язків президента Сирії Ахмед Аль-Шараа.

Виконувач обов’язків президента Сирії Ахмед Аль-Шараа / Скриншот із відео ТСН

В Дамаску, випробовуючи на десятки камер обіцянки нової влади дотримуватися демократичних свобод, вимагають припинити насилля на узбережжі.

“Якщо чесно, зараз ніхто не розуміє направду, що сталося. Спершу ми чули постріли, потім люди стали нападати одне на одного. Бо досі дуже багато емоцій, дуже багато злочинів залишилося безкарними. Якщо хтось каже сьогодні: я не забуду пролитої крові мого сина: це значить, ніхто нічого не зробив, аби вбивцю його сина було покарано”, – каже активістка Мей Макарім.

Нове загострення у Сирії / Скриншот із відео ТСН

Росія і Сполучені Штати, чи то домовившись, чи ні, але в один голос вимагають позачергового засідання Ради безпеки ООН, воно пройде пізніше сьогодні. Видання Wall Street Journal повідомляло, що минулого місяця Росія спромоглася надрукувати і доправити до Сирії 23 мільйони доларів у сирійському еквіваленті. Більшість інших держав, які ведуть із новою сирійською владою переговори не пішли на це через можливі санкції.

Це сталося в той час, коли Катар і Саудівська Аравія не поспішають допомагати Сирії грошима, бо чекають ясності від Вашингтона: так скасовано минулі санкції з часів режиму Асада чи ні. Трамп мовчить, підставляючи цим американську політику ще й у цьому регіоні. І тут, дозволяючи Росії, якій конче потрібно зберегти в Сирії бази, відіграти втрачене становище. Ще наприкінці минулого року це називали малоймовірним сценарієм.

Нагадаємо, Міністерство оборони Сирії заявило про завершення військової операції проти заколотників, які підтримують колишнього президента Башара Асада. Це відбулося на тлі міжнародного тиску та закликів до розслідування загибелі сотень мирних жителів.

Читайте також: