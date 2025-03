Озброєну поліцейську пограбували під дулом пістолета – фото

У столиці Мексики Мехіко поліцейську пограбували під дулом пістолета, коли вона перевіряла телефон.

Про це пише Need To Know.

Офіцерка стояла біля супермаркету, коли до неї підійшов нападник. На записі з камер відеоспостереження видно, що вона перевіряла телефон біля входу, коли раптово з'явився підозрюваний. Він направив пістолет в обличчя поліцейській, перш ніж змусити її відступити до задньої частини магазину.

Потім було видно, як підозрюваний покидає місце події з другим пістолетом у руці.

У Мексиці пограбували поліцейську / Фото: скриншот з відео

"Чоловік із короткою вогнепальною зброєю погрожував офіцерці. І змусив її віддати свою табельну зброю, перш ніж втекти", - повідомляє Секретаріат безпеки і цивільного захисту Мехіко.

Працівниця правоохоронних органів подала скаргу до прокуратури і було розпочато розслідування з метою затримання підозрюваного і вилучення табельної зброї.

Наразі жодних арештів не було здійснено, оскільки поліція продовжує розслідування.

