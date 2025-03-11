У Польщі затримали українку, яка продавала людські органи - подробиці

В Польщі затримано українку, яка була засуджена в Казахстані до 12 років ув’язнення за участь у групі, що торгувала людськими органами, зокрема продала 56 нирок.

Про це пише Reuters.

35-річну жінку, яку згідно з польським законодавством про конфіденційність називають лише Ксенія П., затримали на залізничному переїзді між Польщею та Україною на основі червоного повідомлення Інтерполу. Про це повідомила прессекретар прокуратури Перемишля Марта Петковська.

Прокурори не пояснили, чому жінка не була в ув'язненні в Казахстані, коли її затримали на контрольному пункті. Згідно з інформацією, Інтерпол розшукує її з листопада 2020 року. Червоне повідомлення Інтерполу — це офіційний запит до правоохоронних органів світу про попередній арешт у очікуванні екстрадиції. Жінку засудили за участь у міжнародній організованій злочинній групі, яка незаконно вилучала тканини та органи у людей у період з 2017 по 2019 рік і продавала їх на чорному ринку.

Вона також була визнана винною в незаконному отриманні органів від 56 постраждалих з Казахстану, Вірменії, Азербайджану, України, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та Таїланду, з метою фінансової вигоди, а також у перетворенні цих злочинів на постійне джерело доходу. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт жінки на тиждень для її екстрадиції в Казахстан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, без яких органів людина може повноцінно жити.

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