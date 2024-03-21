Пацієнт вдруге наважився на трансплантацію нирки свині

В США лікарі здійснили 4-годинну трансплантацію людині генетично відредагованої нирки свині з 69 геномними змінами.

Про це повідомили у Массачусетській лікарні.

Трансплантацію здійснили хірурги з Mass General Transplant Center.

Орган удосконалили за допомогою технології CRISPR-Cas9, щоб видалити шкідливі гени свині та додати певні людські гени й покращити сумісність.

Крім того, вчені інактивували ендогенні ретровіруси свиней у донорів свині, щоб усунути будь-який ризик інфікування людей.

За словаи докторки медичних наук та генеральної директорки Mass General Brigham Енн Клібанскі, майже через 70 років після першої успішної трансплантації нирки клініцисти ще раз продемонстрували інноваційні методи лікування.

62-річний Річард “Рік” Слейман був пацієнтом Центру масової трансплантації протягом 11 років. Нирку йому пересадили у 2018-му, після 7 років на діалізі. Але новий донорський орган “дав збій” приблизно через п’ять років.

“Коли у 2023 році моя трансплантована нирка почала відмовляти, я знову довірився своїй команді медиків у MGH. Мій нефролог, доктор медичних наук Вінфред Вільямс і команда центру трансплантації запропонували трансплантацію нирки свині, ретельно пояснюючи плюси і мінуси цієї процедури. Я сприйняв це не лише як спосіб допомогти мені, але як спосіб дати надію тисячам людей, яким потрібна трансплантація, щоб вижити”, – розповів Річард.

"Успішна процедура на живому реципієнті є історичною віхою в новій галузі ксенотрансплантації – трансплантації органів або тканин від одного виду до іншого", – зазначив лікар Вільямс.

Він зауважив, що ця операція є проривом у галузі ще й через те, що чимало пацієнтів з етнічних меншин не мають доступу до трансплантацій через надзвичайну нестачу донорських органів.

“Велика кількість органів, отримана в результаті цього технологічного прогресу, може мати велике значення, щоб нарешті досягти рівності в охороні здоров’я та запропонувати найкраще рішення ниркової недостатності для всіх потребуючих пацієнтів. Я вдячний пану Слейману, який був моїм пацієнтом протягом багатьох років, за його сміливість у тому, щоб стати першопрохідцем у галузі трансплантології”, – додав нефролог.

Пересадка свинячої нирки є третьою операцією з трансплантації органів тварини до живої людини, зауважує CNN. Однак, перші два пацієнти, яким пересаджували серця, померли через кілька тижнів після отримання органів.

Нагадаємо, у 2023 році хірурги у Нью-Йорку пересадили нирку від свині людині з мертвим мозком. Трансплантат прижився та працював нормально понад місяць.

Вченим також вдалось виростили всередині свиней нирки, що містили переважно людські клітини.

Тим часом в Україні посмертна донорка з Хмельниччини врятувала життя чотирьом людям. Вітчизняні лікарі назвали цей випадок унікальним, тому що вперше донорське серце довелося везти за понад 300 км.

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