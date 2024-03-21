Пациент во второй раз отважился на трансплантацию почки свиньи

В США врачи осуществили 4-часовую трансплантацию человеку генетически отредактированной почки свиньи с 69 геномными изменениями.

Об этом сообщили в Массачусетской больнице.

Трансплантацию провели хирурги из Mass General Transplant Center.

Орган усовершенствовали с помощью технологии CRISPR-Cas9, чтобы удалить вредные гены свиньи и добавить определенные человеческие гены и улучшить совместимость.

Кроме того, ученые инактивировали эндогенные ретровирусы свиней у свиных доноров, чтобы устранить любой риск инфицирования людей.

По словам доктора медицинских наук и генерального директора Mass General Brigham Энн Клибански, почти через 70 лет после первой успешной трансплантации почки клиницисты еще раз продемонстрировали инновационные методы лечения.

62-летний Ричард Рик Слейман был пациентом Центра массовой трансплантации в течение 11 лет. Почку ему пересадили в 2018 году, после 7 лет на диализе. Но новый донорский орган "дал сбой" примерно через пять лет.

Когда в 2023 году моя трансплантированная почка начала отказывать, я снова доверился своей команде медиков в MGH. Мой нефролог, доктор медицинских наук Винфред Уильямс и команда центра трансплантации предложили трансплантацию почки свиньи, тщательно объясняя плюсы и минусы этой процедуры. Я воспринял это не только как способ помочь мне, но и как дать надежду тысячам людей, которым нужна трансплантация, чтобы выжить”, – рассказал Ричард.

"Успешная процедура на живом реципиенте является исторической вехой в новой области ксенотрансплантации – трансплантации органов или тканей от одного вида к другому", – отметил врач Уильямс.

Он отметил, что эта операция является прорывом в отрасли еще и потому, что многие пациенты из этнических меньшинств не имеют доступа к трансплантациям из-за чрезвычайной нехватки донорских органов.

“Большое количество органов, полученное в результате этого технологического прогресса, может иметь большое значение, чтобы наконец достичь равенства в здравоохранении и предложить наилучшее решение почечной недостаточности для всех нуждающихся пациентов. Я благодарен господину Слейману, который был моим пациентом на протяжении многих лет, за его смелость в том, чтобы стать первопроходцем в области трансплантологии», – добавил нефролог.

Пересадка свиной почки является третьей операцией по трансплантации органов животного к живому человеку, отмечает CNN. Однако первые два пациента, которым пересаживали сердца, умерли через несколько недель после получения органов.

Напомним, в 2023 году хирурги в Нью-Йорке пересадили почку от свиньи человеку с мертвым мозгом. Трансплантат прижился и работал нормально больше месяца.

Ученым также удалось вырастить внутри свиней почки, содержащие преимущественно человеческие клетки.

Тем временем в Украине посмертная донорка из Хмельнитчины спасла жизнь четырем людям. Отечественные врачи назвали этот случай уникальным, потому что впервые донорское сердце пришлось везти более чем за 300 км.

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