Чим замінити вершковий сир маскарпоне: кулінари розповіли про два прості варіанти

Ніжний вершковий сир маскарпоне використовується у тірамісу та інших десертах. Якщо вам раптом захотілося приготувати щось смачне, але під рукою не знайшлося цього продукту, спробуйте його замінити.

Сир маскарпоне виготовляється з вершків, які мають високий відсоток жирності. Цей італійський продукт використовується в багатьох стравах, зокрема, в популярному десерті тірамісу. Але навіть за відсутності цього вершкового сиру можна здивувати гостей вишуканими солодощами.

Чим замінити маскарпоне? Якщо раптом в магазині немає цього сиру, можете взяти будь-який інший м'який сир. Наприклад, рикотту або філадельфію. Але ви можете без проблем приготувати смачну альтернативу маскарпоне самостійно.

Якщо вам потрібно додати сир до тірамісу, можете спробувати такі два рецепти:

візьміть 1 кг жирної сметани, викладіть у мішечок з бавовняної тканини і повісьте його на ніч над глибокою ємністю для витікання соку. На ранок у вас буде 500 г молочного продукту, який нагадує маскарпоне своїм смаком та тектурою.

ще один, трохи складніший, варіант — візьміть однакову кількість жирної сметани і кефіру, посоліть, ретельно збийте, викладіть у бавовняний мішечок, підвісьте над глибокою ємністю. За кілька днів продукт стане досить щільним, щоб його можна було використовувати для десертів типу тірамісу.

За смаком такі альтернативи практично нічим не відрізняються від італійського продукту.

Що можна використовувати замість сиру маскарпоне у торті

Часто з маскарпоне готують смачний крем для торту. Щоб замінити його, візьміть:

300 г жирного домашнього сиру;

100 мл вершків 30% жирності;

100 г цукрової пудри;

2 яйця.

Спочатку збиваєте жовтки з половиною цукрової пудри, а потім повторюєте процедуру з білками. Додаєте вершки і ще раз збиваєте. Наприкінці все ретельно перемішуєте з домашнім сиром.

Ще простіше сир, який нагадує маскарпоне, готується з вершків (30% жирності) та лимонного соку. Спочатку вершки нагрівають, не доводячи до кипіння, потім томлять на слабкому вогні до 10 хвилин. Тоді додають сік одного лимона і варять ще 5 хвилин. Знімають каструлю з вогню, вміст викладать у марлю і дають стекти зайвій волозі. Потім збивають з цукром до кремоподібного стану.

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