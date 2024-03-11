Яку цибулю не кладуть до салатів: смак страви буде безнадійно зіпсовано

Кулінари додають цибулю до різних страв, щоб покращити їхній смак. Особливо часто її ріжуть в салати. Однак, для них підходять не всі сорти цибулі — і ось чому.

Вони не лише зіпсують весь смак страви, але й можуть викликати неприємні наслідки для організму. Тому перед приготуванням обіду або вечері важливо розібратися, яку цибулю не кладуть до салатів.

Гострий смак та особливий аромат надають цибулі фітонциди, які в ній містяться. Однак, в деяких сортах цих речовин більше, ніж в інших. За вживання у сирому вигляді фітонциди можуть бути навіть шкідливими для здоров'я.

Якщо ви будете додавати до салатів ці види цибулі, це може мати негативні наслідки, зокрема і зіпсований смак страви.

Найгіршим варіантом для будь-якого салату є звичайна ріпчаста цибуля. Вона відрізняється більш гострим смаком та дуже вираженим ароматом у порівнянні з деякими іншими сортами. У великих кількостях вона може спричинити подразнення слизової оболонки, а у людей з підвищеною чутливістю навіть викликати алергічну реакцію.

Ще один не дуже вдалий варіант для салату — цибуля-шалот. Хоча вона має більш м'який смак, але за вживання у сирому вигляді вона також може викликати проблеми з організмом.

У шалоті міститься багато сірчаної кислоти, яка подразнює шлунково-кишковий тракт, особливо у людей з чутливим травленням.

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