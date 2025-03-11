В Одеські ОВА розповіли про наслідки атаки БпЛА на Одесу

Російські загарбники ввечері, 10 березня атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні голова Одеської ОВА Олега Кіпера.

Він повідомив, що внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним.

Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що влада повідомила про наслідки атаки безпілотників на Київську область.

Ми раніше інформували, що Росія запустила по Україні 176 безпілотників.

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