Росія запустила по Україні 176 безпілотників: де і скільки збила ППО

Російська армія атакувала Україну безпілотниками різних типів. Частину з них збила ППО. Внаслідок атаки постраждали Харківська, Полтавська та Київська області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 10 березня росіяни атакували Україну 176 ударними дронами типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог запускав БпЛА із напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

Ворожу повітряну атаку відбивали українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

На ранок підтверджено збиття 130 "Шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Ще 42 російські безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Через атаку постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.

Нагадаємо, раніше Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у ніч проти 10 березня сили ППО спрацювали по ворожих безпілотниках.