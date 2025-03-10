Россия запустила по Украине 176 беспилотников: где и сколько сбила ПВО

Российская армия атаковала Украину беспилотниками разных типов. Часть из них сбила ПВО. В результате атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 10 марта россияне атаковали Украину 176 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Враг запускал БпЛА из направлений: Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда.

Вражескую воздушную атаку отражали украинские авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

На утро подтверждено сбитие 130 "Шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Еще 42 российских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

Из-за атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина.

Напомним, ранее Киевская областная военная администрация сообщила, что в ночь на 10 марта силы ПВО сработали по вражеским беспилотникам.