Как изменится погода в Украине 10 марта: синоптики дали прогноз

В разных частях Украины будут разные температурные показатели.

В Украине, в понедельник, 10 марта, ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура будет +13...+15°C, а ночью опустится до +2...+4°C.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

В Украине ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Ночью температура будет колебаться от 4° до 1° мороза, днем 12-17° тепла, на западе страны до 20°, на побережье морей 7-12°.

По прогнозам синоптиков, в Киеве ожидается потепление. Днем температура воздуха будет +15...+17°C, а ночью снизится до +2...+4°C.

/ Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Специалисты прогнозируют небольшую облачность без осадков по всей Украине. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от 4° до 1° мороза, днем ожидается 12-17° тепла. В Киеве ночью температура будет 2-4° тепла, днем — 15-17°.

Напомним, ранее ТСН.ua обнародовал прогноз погоды на март: синоптики ошарашили неожиданным "разворотом" температуры.

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