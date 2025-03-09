Як зміниться погода в Україні 10 березня: синоптики дали прогноз

У різних частинах України будуть різні температурні показники.

В Україні, у понеділок, 10 березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень температура становитиме +13...+15°C, а вночі опуститься до +2...+4°C.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

В Україні очікується хмарна погода без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Вночі температура коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла, на заході країни до 20°, на узбережжі морів 7-12°.

За прогнозами синоптиків, у Києві очікується потепління. Вдень температура повітря становитиме +15...+17°C, а вночі знизиться до +2...+4°C.

/ Фото: Український гідрометеорологічний центр

Фахівці прогнозують невелику хмарність без опадів по всій Україні. Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, вдень очікується 12-17° тепла. У Києві вночі температура становитиме 2-4° тепла, вдень — 15-17°.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua оприлюднив прогноз погоди на березень: синоптики ошелешили неочікуваним "розворотом" температури.

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